Claudio Spinelli teve a melhor temporada da carreira em 2025, pelo Independiente Del ValleDivulgação / Del Valle

Publicado 06/02/2026 12:14

Rio - O Vasco está perto de fechar a contratação do atacante Claudio Spinelli, de 28 anos, junto ao Independiente del Valle. O argentino falou em tom de despedida do clube em uma premiação que aconteceu no futebol do Equador, na última quinta (5).

"Parece que sim (estou indo para o Brasil), mas estou aqui para desfrutar do que conseguimos. Fico feliz, por tudo que consegui e devo tudo ao Del Valle", afirmou o atacante.

Até o momento, o clube carioca anunciou quatro reforços: Alan Saldívia, junto ao Colo-Colo, Johan Rojas, emprestado pelo Monterrey, Marino Hinestroza, ex-Atlético Nacional, e Brenner, que atuava pela Udinese. Cuiabano, que defendeu o Botafogo e Nottingham Forest, e Claudio Spinelli também estão encaminhados.

Spinelli viveu em 2025 a melhor temporada da carreira. O atacante somou 28 gols e duas assistências em 50 partidas, totalizando 30 participações diretas em gols, desempenho que despertou o interesse do departamento de futebol vascaíno.