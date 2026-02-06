Fernando Diniz, técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Fernando Diniz, técnico do Vasco

Publicado 06/02/2026 07:47

Rio — O Vasco empatou com a Chapecoense por 1 a 1 nesta quinta-feira (5), em São Januário, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino teve mais volume e criou muitas chances, mas não soube aproveitar e, após abrir o placar no início do segundo tempo, sofreu o gol nos acréscimos. Torcedores detonaram as atuações do técnico Fernando Diniz e do atacante Brenner nas redes sociais.



Após o apito final, vascaínos responderam em massa a uma postagem do clube no X, antigo Twitter, pedindo a saída do treinador. "Esse modelo de jogo não funciona", opinou um cruz-maltino. "Últimos 15 jogos do Diniz contra clubes da Série A: duas vitórias, dois empates e 11 derrotas", relembrou um seguidor.

Apesar disso, também houve torcedores que apontaram outros responsáveis pelo resultado. "Desculpa, não consigo culpar o Diniz, o time dominou 90% do tempo. Se os jogadores tivessem convertido pelo menos 1/3 das chances, seria uma vitória tranquila", apontou um homem.



Um dos jogadores mais criticados foi Brenner, que perdeu cinco grandes chances de gol e recebeu vaias da torcida no final do jogo. "Tá na conta do Brenner essa", comentou um vascaíno. "Nome da derrota: Brenner", opinou um outro. "Diniz não teve culpa dessa vez, sabendo que só o Brenner perdeu vários gols."



Alguns torcedores também apontaram críticas a Léo Jardim, apontando que o gol sofrido era defensável, e Philippe Coutinho.

'Frustração'

Em entrevista coletiva após o jogo, Diniz admitiu frustração com o resultado, após o seu time impor um grande volume ofensivo, finalizar 30 vezes e acertar três bolas na trave - duas delas com Brenner.



"Finalizamos sete vezes (na direção do gol) e só fizemos um gol. Muitas finalizações foram dentro da área ou chances claras. Temos que ter regularidade no desempenho. É até difícil repetir tamanha produção ofensiva. Não podemos permitir empatar e perder dois pontos em São Januário do jeito que jogamos hoje. Então é muito frustrante pelo resultado", completou o treinador.



Com o empate, o Vasco somou o primeiro ponto, mas ocupa a 13ª colocação no Brasileirão, com um ponto. Já a Chapecoense, por sua vez, está em terceiro lugar, com quatro pontos. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (8), às 18h (de Brasília), contra o Botafogo, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara.