Rio - A paciência da torcida do Vasco com o técnico Fernando Diniz parece estar chegando ao fim. Após o empate com a Chapecoense por 1 a 1, nesta quinta-feira (5), em São Januário, pela 2ª rodada do Brasileirão, os torcedores manifestaram sua insatisfação com vaias e protestos contra o treinador.
O Vasco cometeu os mesmos erros de outros jogos, com pouca eficiência nas finalizações e insegurança na defesa. No primeiro tempo, o Cruz-Maltino dominou as ações e teve mais volume num jogo que parecia um treino de ataque contra a defesa. Mas faltou eficácia nas conclusões.
Ao todo, o Vasco finalizou 30 vezes e acertou a trave em três oportunidades, além de perder chances claras com Brenner, Coutinho e Puma Rodríguez — que fez o gol vascaíno no início da etapa final. Com isso, o Cruz-Maltino manteve a Chapecoense viva na partida.
Na reta final do jogo, a Chapecoense fez mudanças e conseguiu diminuir a intensidade do Vasco. A entrada de Jean Carlos deu uma nova cara para equipe. O meia, que foi responsável pelo gol de empate, ainda criou uma grande chance para Garcez, que tirou tinta da trave.
Após o apito final, os torcedores protestaram com vaias e gritos contra o técnico Fernando Diniz. Desde o ano passado, o Vasco perdeu oito dos últimos dez jogos do Brasileirão. Já nos últimos 15 jogos contra times da Série A, são 11 derrotas e apenas duas vitórias.
Com o empate, o Vasco somou o primeiro ponto, mas ocupa a 13ª colocação no Brasileirão, com um ponto. A Chapecoense está em terceiro, com quatro. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (8), às 18h (de Brasília), contra o Botafogo, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara.