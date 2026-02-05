Fernando Diniz em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco
Onde assistir?
Como chega o Vasco?
Fernando Diniz pode promover mudanças no time titular para enfrentar a Chapecoense. Paulo Henrique, se voltar a ficar à disposição, tende a ganhar a vaga de Puma Rodríguez na lateral direita. No ataque, Brenner briga para já começar em campo.
Como chega a Chapecoense?
Para encarar o Cruz-Maltino, o técnico Gilmar Dal Pozzo contará com Bruno Pacheco e Garcez, recém-contratados. Jean Carlos pode receber oportunidade como titular na vaga de Giovanni Augusto.
Ficha técnica
Data e hora: 05/02/2026, às 20h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Johan Rojas (Brenner). Técnico: Fernando Diniz.
CHAPECOENSE: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Marcos Vinícius, Camilo, Rafael Carvalheira, Jean Carlos (Giovanni Augusto) e Walter Clar; Marcinho e Ítalo. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
