Rio - Para tentar diminuir a pressão e retomar o caminho das vitórias, o Vasco recebe a Chapecoense nesta quinta-feira (5). O confronto será às 20h (de Brasília), em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? 

A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Vídeo.

Como chega o Vasco? 

O Vasco não vive bom momento e precisa da vitória para aliviar a pressão. Nos últimos cinco jogos, o Cruz-Maltino ganhou apenas um: Boavista, em Saquarema. De resto, empatou dois (Nova Iguaçu e Madureira) e perdeu dois (Flamengo e Mirassol).

Fernando Diniz pode promover mudanças no time titular para enfrentar a Chapecoense. Paulo Henrique, se voltar a ficar à disposição, tende a ganhar a vaga de Puma Rodríguez na lateral direita. No ataque, Brenner briga para já começar em campo.

Como chega a Chapecoense? 

De volta à Série A, a Chapecoense quer manter a grande fase diante do Vasco: já são seis partidas seguidas sem perder, sendo cinco vitórias. Na rodada de abertura, superou o Santos por 4 a 2, na Arena Condá.

Para encarar o Cruz-Maltino, o técnico Gilmar Dal Pozzo contará com Bruno Pacheco e Garcez, recém-contratados. Jean Carlos pode receber oportunidade como titular na vaga de Giovanni Augusto.

Ficha técnica

Vasco x Chapecoense

Data e hora: 05/02/2026, às 20h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Johan Rojas (Brenner). Técnico: Fernando Diniz.

CHAPECOENSE: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Marcos Vinícius, Camilo, Rafael Carvalheira, Jean Carlos (Giovanni Augusto) e Walter Clar; Marcinho e Ítalo. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.