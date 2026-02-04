Claudio Spinelli teve a melhor temporada da carreira em 2025, pelo Independiente Del ValleDivulgação / Del Valle
Dirigente do Independiente confirma acerto com o Vasco para venda de Spinelli
Atacante de 28 anos chega ao Cruz-Maltino para ser o homem-gol da equipe
Vasco encaminha pré-contrato com lateral do América-MG
Titular da Série B, jogador de 21 anos chega sem custos a São Januário
Vasco aguarda chegada de Cuiabano ao Rio na manhã desta quinta
Jogador, de 22 anos, irá assinar até o fim de 2026
Apesar das cobranças, Vasco não planeja demitir Fernando Diniz
Cruz-Maltino crê em evolução do trabalho do técnico
Site coloca Douglas Luiz e Rayan entre as melhores contratações da Premier League
Revelados pelo Vasco, volante aparece em 2º lugar e atacante figura no top 10 do ranking
Depois de acerto com Cuiabano e Spinelli, Vasco prioriza contratação de zagueiro e volante
Cruz-Maltino fechou seis contratações para 2026
