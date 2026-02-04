Claudio Spinelli teve a melhor temporada da carreira em 2025, pelo Independiente Del ValleDivulgação / Del Valle

O Vasco se acertou com o Independiente del Vale para comprar Claudio Spinelli, mas ainda precisa esperar para fechar a contratação. A demora se deve à busca do clube equatoriano por um substituto, o que está quase finalizada, para liberá-lo.
Gerente geral do Independiente, Santiago Morales confirmou que a venda do atacante argentino de 28 anos está sacramentada. A tendência é que nesta semana o jogador viaje ao Brasil para se apresentar ao Cruz-Maltino, fazer os exames médicos e assinar contrato.
"Foram duas semanas de troca de conversar para chegar a um acordo. Sempre deixamos claro que a transferência só aconteceria quando tivéssemos um substituto para Claudio Spinelli. Estamos perto de concretizar a substituição e daremos o ok para que Claudio possa ir para o Vasco", afirmou o dirigente em entrevista à rádio equatoriana La Red.
Morales também confirmou que o Cruz-Maltino não chegou ao valor da multa rescisória em contrato, de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,6 milhões). Entretanto, a proposta foi próxima e o clube equatoriano manterá uma porcentagem dos direitos econômicos.
"É um pagamento parcelado, e nós ficaremos com uma porcentagem. A saída dele não estava nos nossos planos. A proposta (ao jogador) é impagável no futebol equatoriano, e não podemos atrapalhar o crescimento de um grande jogador. Esperamos assinar os documentos nas próximas horas e oficializar a transferência", completou.
 