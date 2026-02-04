Comemoração de Lyncon após gol contra o Internacional, em julho de 2024 - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 04/02/2026 15:00 | Atualizado 04/02/2026 15:56

Rio - O CRB anunciou, nesta quarta-feira (4), a contratação do zagueiro Lyncon, de 20 anos, que pertence ao Vasco da Gama. O defensor chega ao clube alagoano por empréstimo até o fim da temporada, em movimento que visa dar mais minutos e sequência ao atleta revelado em São Januário.



O jovem estreou como profissional do Cruz-Maltino em janeiro de 2023, durante o Campeonato Carioca, mas acabou não tendo continuidade na equipe principal naquele momento. Com destaque nas categorias de base, o jogador conquistou títulos pelo Sub-15, 17 e 20, além de ter acumulado convocações para a seleção brasileira em diferentes categorias.



Em julho de 2024, Lyncon viveu seu melhor momento com a camisa vascaína ao marcar um gol na vitória sobre o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Ele disputou apenas essa partida na competição.



Buscando mais rodagem, o atleta foi emprestado ao Volta Redonda um ano depois, em julho de 2025, onde fez duas partidas. Após retornar ao Vasco em janeiro de 2026, a diretoria optou por emprestá-lo novamente.



Zagueiro destro e com 1,86m de altura, ele chega para reforçar o setor defensivo do CRB, visando a fase decisiva do Campeonato Alagoano.