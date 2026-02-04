Pedrinho é o presidente do VascoLeandro Amorim/Vasco

Rio - Com o lateral-esquerdo Cuiabano e o atacante Claudio Spinelli sendo aguardados nos próximos dias, o Vasco continua no mercado em busca de mais reforços. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, o Cruz-Maltino deseja trazer mais um zagueiro e um volante.
Até o momento, o clube carioca anunciou quatro contratações, além dos acertos com Cuiabano e Spinelli. Alan Saldívia, junto ao Colo-Colo, Johan Rojas, emprestado pelo Monterrey, Marino Hinestroza, ex-Atlético Nacional, e Brenner, que atuava pela Udinese, já fazem parte do elenco.
"A gente não conta com o que pode ganhar, e sim com o que vai ter em caixa, para não correr nenhum risco de descumprimento dos processos estabelecidos pelo juiz", afirmou Pedrinho sobre os métodos de contratação do Vasco na atual temporada.
O Cruz-Maltino tem como principal objetivo neste ano uma campanha boa que o leve de volta para a Libertadores no ano que vem. A última participação do Cruz-Maltino na competição foi em 2018.