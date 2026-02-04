Cuiabano com a camisa do Nottingham Forest - Divulgação / Nottingham Forest

Publicado 04/02/2026 18:50

Rio - Reforço do Vasco para a temporada, o lateral-esquerdo Cuiabano, de 22 anos, é aguardado no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (5). Ele fará exames e vai assinar contrato até o fim do ano. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

O Cruz-Maltino vai pagar 1 milhão de euros (R$ 6,20 milhões) pelo empréstimo e a opção de compra será de cerca de 10 milhões de euros (R$ 62,01 milhões) caso as metas sejam batidas e o clube carioca deseje efetuar o pagamento pelo jovem.

Cuiabano tem 22 anos foi revelado pelo Grêmio em 2023. No ano seguinte, o Botafogo o contratou, e o defensor se tornou uma peça importante nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão, em 2024.

Em setembro do ano passado, o Nottingham Forest desembolsou algo em torno de 6 milhões de euros (R$ 38,2 milhões na época) para contratar Cuiabano. Ele assinou até junho de 2029.

No total, pelo Botafogo, o lateral entrou em campo em 77 jogos, anotou dez gols e deu oito assistências. No Nottingham Forest, o brasileiro estava atuando na equipe sub-21, mesmo tendo idade acima.