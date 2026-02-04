Rayan entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 0 do Bournemouth sobre o WolverhamptonDivulgação/Bournemouth
Site coloca Douglas Luiz e Rayan entre as melhores contratações da Premier League
Revelados pelo Vasco, volante aparece em 2º lugar e atacante figura no top 10 do ranking
Depois de acerto com Cuiabano e Spinelli, Vasco prioriza contratação de zagueiro e volante
Cruz-Maltino fechou seis contratações para 2026
CRB anuncia a contratação do zagueiro Lyncon, emprestado pelo Vasco
Cria de São Januário, defensor vai buscar sequência após pouco espaço no elenco principal
Ferj divulga áudio do VAR em possível pênalti para o Vasco contra o Madureira
Andrés Gómez reclamou, mas a arbitragem avaliou que ele 'tropeçou no próprio pé'
Vasco manifesta interesse na contratação de meia do Atlético-MG
Jogador trabalhou com Fernando Diniz em 2020
Ex-goleiro do Vasco acerta com clube espanhol
Jovem chega ao futebol europeu após passagem pelo América-MG
