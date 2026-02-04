Rayan entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 0 do Bournemouth sobre o Wolverhampton - Divulgação/Bournemouth

Publicado 04/02/2026 15:55

Rio - O site "The Athletic" divulgou, nesta quarta-feira (4), um ranking com as 32 melhores contratações da Premier League para a temporada, elaborado com base em critérios como custo-benefício, potencial na equipe e necessidade do clube. Entre os destaques do levantamento, estão dois jogadores revelados pelo Vasco da Gama. O volante Douglas Luiz aparece na segunda colocação geral, enquanto o atacante Rayan figura na sétima posição.

Principal nome brasileiro da lista, Douglas foi contratado pelo Aston Villa após perder espaço no Nottingham Forest. Pertencente à Juventus, o jogador retornou ao clube que o projetou no futebol europeu, em um movimento considerado quase perfeito pela análise do site.

"É difícil encontrar falhas neste negócio. O Villa está passando por uma crise de lesões no meio-campo, e seu ex-jogador preenche perfeitamente a lacuna deixada temporariamente por Youri Tielemans", escreveu o jornalista Tim Spiers.

Recém-contratado pelo Bournemouth, Rayan também foi alvo de elogios: "Atacante completo, que finaliza bastante e tem muito potencial. Talvez precisa de tempo para se adaptar, mas seu físico vai lhe ajudar", apontou a reportagem.