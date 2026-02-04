Andrés Gómez em ação pelo Vasco diante do Madureira, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco
"Nada... nada. Para mim, ele tropeça no próprio pé", avaliou Lucas Coelho Santos, em campo.
"Eu vejo o tropeção, mas não tem imagem que mostra o calço", disse a equipe do VAR, comandado por Pathrice Wallace Maia.
Com o resultado, o Vasco ficou em situação delicada: soma oito pontos e ocupa a quarta posição no Grupo A da Taça Guanabara. Assim, precisa vencer o Botafogo no próximo domingo (8) para garantir uma vaga no mata-mata sem depender de ninguém. Antes, o Cruz-Maltino terá a Chapecoense pela frente, nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
