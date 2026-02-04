Fernando Diniz é o técnico do Vasco - Matheus Lima e Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 04/02/2026 17:50

Rio - Apesar de ter conseguido apenas duas vitórias contra times pequenos em seis jogos até o momento na temporada, o treinador Fernando Diniz continua prestigiado no Vasco. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", demissão não é uma possibilidade neste momento.

O entendimento é de que o grupo passou por mudanças sensíveis e apesar dos resultados negativos apresentou bom futebol. Existe a esperança de que Fernando Diniz conseguirá fazer o Vasco evoluir durante a temporada.

Apesar do prestígio, Fernando Diniz tem sido cobrado por uma evolução no seu trabalho. Até aqui, o técnico do Vasco soma 48 jogos em sua segunda passagem, com 15 vitórias, 13 empates e 20 derrotas, tendo 40,2% de aproveitamento.

Nesta quinta-feira (5), o Vasco fará seu primeiro jogo em São Januário pelo Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino recebe a Chapecoense, às 20h (de Brasília), em busca dos três pontos.