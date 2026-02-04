Paulinho em partida pela equipe Sub-20 do América-MG - Reprodução / Instagram

Publicado 04/02/2026 19:44 | Atualizado 04/02/2026 19:49

Rio - O Vasco acertou a contratação do lateral-esquerdo Paulinho, de 21 anos, que atualmente defende o América-MG. O jogador assinará um pré-contrato com o clube carioca, já que seu vínculo com a equipe mineira vai até o meio deste ano, segundo informações do jornalista Venê Casagrandre.

O defensor se apresentará em São Januário apenas no segundo semestre, chegando sem custos de compra. O acordo prevê um contrato de quatro anos, em movimento que reforça o planejamento do Cruz-Maltino por atletas jovens e com potencial de valorização.

Paulinho encerrou a Série B do Campeonato Brasileiro como titular do América-MG e foi presença constante na campanha da equipe. Ao todo, participou de 22 partidas na competição, sendo 20 delas como titular, consolidando-se como peça importante do elenco.

Formado nas categorias de base do Coelho, o jogador subiu ao time profissional em 2024. No entanto, foi apenas em 2025 que ganhou sequência e assumiu a titularidade durante a disputa da segunda divisão nacional, desempenho que chamou a atenção do Vasco e culminou no acerto entre as partes.