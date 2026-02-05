Cuiabano assinará contrato com o Vasco por empréstimo, até dezembro deste ano - Reprodução / Vasco

Publicado 05/02/2026 08:11

Rio - Reforço do Vasco , Cuiabano desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (5), para realizar exames médicos e assinar contrato. O lateral-esquerdo será emprestado até dezembro pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, e o Cruz-Maltino terá a opção de comprá-lo ao fim do vínculo.

"Muito feliz por chegar ao Vasco. Estou apto para entrar em campo, tive dois jogos lá no sub-21. Já estava treinando. Agora, vou conversar com o Diniz para ver o que pensa. A decisão final é dele", declarou o jogador, em entrevista ao 'BTB Sports'.

O Gigante da Colina pagará 1 milhão de euros (R$ 6,20 milhões) pelo empréstimo. A alternativa de tê-lo em definitivo custará aproximadamente 10 milhões de euros (R$ 62 milhões), a depender de metas e do desejo do clube carioca de permanecer com o defensor.

Revelado pelo Grêmio, Cuiabano estava no futebol inglês desde o início do ano, mas não conseguiu conquistar espaço. Antes, viveu o melhor momento da carreira pelo Botafogo . Ele foi peça importante nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024. Agora, espera repetir o sucesso com a camisa do Vasco

