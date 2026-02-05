Puma Rodríguez marcou mais um gol pelo Vasco na temporadaMatheus Lima/Vasco

Rio - O Vasco decepcionou a torcida mais uma vez. O Gigante da Colina empatou com a Chapecoense por 1 a 1, nesta quinta-feira (5), em São Januário, pela 2ª rodada do Brasileirão, e viu a pressão aumentar sobre o técnico Fernando Diniz. O lateral Puma Rodríguez lamentou as chances perdidas e o gol sofrido no fim.
"Não dá para acreditar no que está acontecendo. Não achei falta (no lance do gol da Chapecoense). Saímos muito tristes porque tínhamos tudo para ganhar o jogo e produzimos muito. Temos que melhorar.  Foi muito bom marcar porque no último jogo eu perdi pênalti, mas é melhor quando vem o resultado junto", disse.
Jogando em casa pela primeira vez, o Vasco teve mais volume e dominou as ações desde o início. Foram 30 finalizações, três bolas na trave e um caminhão de gols perdidos. Puma Rodríguez abriu o placar no início da etapa final, mas o Cruz-Maltino cedeu o empate nos acréscimos, em cobrança de falta de Jean Carlos.
Com o empate, o Vasco somou o primeiro ponto, mas ocupa a 13ª colocação no Brasileirão, com um ponto. A Chapecoense está em terceiro, com quatro. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (8), às 18h (de Brasília), contra o Botafogo, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara.