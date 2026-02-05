Rio - Faltou eficiência mais uma vez para o Vasco. Foram mais de 20 finalizações, três bolas na trave e um caminhão de gols perdidos. No fim, o Cruz-Maltino foi punido nos acréscimos e empatou com a Chapecoense por 1 a 1, nesta quinta-feira (5), em São Januário, pela 2ª rodada do Brasileirão. Puma Rodríguez e Jean Carlos marcaram os gols da partida.
Com o empate, o Vasco somou o primeiro ponto, mas ocupa a 13ª colocação no Brasileirão, com um ponto. A Chapecoense está em terceiro, com quatro. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (8), às 18h (de Brasília), contra o Botafogo, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara.
Vasco domina, mas vacila no fim e empata em casa
O Vasco dominou as ações desde o início. Jogando em casa pela primeira vez no Brasileirão, o Cruz-Maltino se impôs, teve mais volume e empilhou chances num jogo que se desenhou como treino de ataque contra defesa. Entretanto, faltou eficiência nas conclusões das jogadas.
Desde o início, o Vasco impôs um ritmo forte. No primeiro tempo, o Vasco finalizou 14 vezes, incluindo duas bolas na trave de Philippe Coutinho e Brenner. Eles, inclusive, perderam duas chances claras, cada. Lucas Piton também teve oportunidades, mas não finalizou bem.
Por outro lado, a Chapecoense tentou adotar uma postura mais conservadora e explorar os contra-ataques, mas não teve muito sucesso. O time catarinense quase não passou do meio de campo e não ameaçou o goleiro Léo Jardim — que só sujou o uniforme por causa da chuva no Rio de Janeiro.
O panorama não mudou no início do segundo tempo. O Vasco manteve um ritmo forte e pressionando a Chapecoense. De tanto insistir, o Cruz-Maltino abriu o placar aos seis minutos, com Puma Rodríguez. O lateral apareceu como elemento surpresa na segunda trave e completou o cruzamento de Andrés Gómez.
Após abrir o placar, o Vasco teve mais chances de ampliar, mas faltava capricho. Brenner acertou a trave pela segunda vez e ainda parou em Léo Vieira no rebote. Depois, saiu vaiado pela torcida para dar lugar a David. Philippe Coutinho tentou de cobertura, mas a defesa da Chapecoense salvou.
Na reta final do jogo, a Chapecoense conseguiu diminuir a intensidade do Vasco e apareceu mais vezes no campo de ataque. Marcinho e Garcez deram os primeiros sinais que a vitória vascaína estava em risco. Nos acréscimos, veio a punição. Jean Carlos, em cobrança de falta, empatou o jogo e deu números finais.
Vasco x Chapecoense
Brasileirão - 2ª rodada Data: 05/02/2025 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (João Vitor); Thiago Mendes (Hugo Moura), Barros e Philippe Coutinho (Johan Rojas); Andrés Gómez, Nuno Moreira (Marino Hinestroza) e Brenner (David). Técnico: Fernando Diniz Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo (Rubens) e Eduardo Doma; Everton, Camilo (Jean Carlos), Rafael Carvalheira (David), Giovanni Augusto (Higor Meritão) e Walter Clar; Garcez e Italo (Marcinho). Técnico: Gilmar Dal Pozzo Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG) Gols: Puma Rodríguez, aos 9' do 2ºT (1-0); Jean Carlos, aos 45' do 2ºT (1-1)
