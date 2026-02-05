Victor Luis tem contrato com o Vasco até o fim de 2026 - Matheus Lima/Vasco

Publicado 05/02/2026 17:51

Rio - A ausência de Victor Luís na relação do Vasco para o confronto contra a Chapecoense, nesta quinta-feira (5), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, chamou atenção entre os torcedores. Pela primeira vez na temporada, o lateral-esquerdo ficou fora de um jogo por opção técnica, decisão tomada por Fernando Diniz.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, a avaliação é de que o jogador terá espaço reduzido ao longo da temporada. A diretoria, com isso, trabalha com a possibilidade de negociar sua saída ainda em 2026, apesar do contrato ter validade até dezembro deste ano. Segundo André Cury, empresário do jogador, não há propostas oficiais sobre a mesa.

O contexto da posição também pesa contra o lateral. Para o setor esquerdo, o Vasco investiu na contratação de Cuiabano, conta com Lucas Piton, e ainda acertou a chegada de Paulinho, do América-MG, para o meio do ano, o que aumenta a concorrência e reduz ainda mais as perspectivas de utilização do atleta.

Pressionado pelo tropeço na rodada inaugural, o Cruz-Maltino entra em campo hoje (5) buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Diante da Chapecoense, às 20h (horário de Brasília), em São Januário, o time tenta dar uma resposta rápida à torcida e iniciar uma recuperação na competição nacional.

