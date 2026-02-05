Benjamín Garré assinou vínculo com o Aris FC até dezembro deste anoDivulgação / Aris FC

O Aris FC, da Grécia, anunciou a contratação do meia-atacante Benjamín Garré, emprestado pelo Vasco. Ele assinou vínculo com o novo clube até dezembro deste ano.
O jogador argentino não fazia parte dos planos do Cruz-Maltino para esta temporada. Assim, foi colocado na lista de negociáveis e, então, saiu em busca de maior minutagem.
Comprado por 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 milhões, à época) ao Krylya Sovetov, da Rússia, Garré chegou ao Vasco em fevereiro do ano passado. No entanto, não conseguiu se firmar e somou só uma assistência em 22 jogos, sendo seis como titular.
