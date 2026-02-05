Fernando Diniz - Matheus Lima / Vasco

Fernando DinizMatheus Lima / Vasco

Publicado 05/02/2026 23:30 | Atualizado 05/02/2026 23:39

Rio - A pressão aumentou sobre o técnico Fernando Diniz. Em um jogo com um alto volume ofensivo e em ritmo de treino de ataque contra defesa, o Vasco perdeu um caminhão de gols e empatou com a Chapecoense por 1 a 1 , nesta quinta-feira (5), em São Januário, pela 2ª rodada do Brasileirão. O treinador admitiu a frustração com o tropeço dentro de casa e lamentou as chances perdidas.

"Foi uma partida que tivemos o domínio completo. Jogamos bem, produzimos muitas chances e oferecemos muitas poucas chances. É muito frustrante pelo resultado, mas não pela produção da equipe. Em termos de produção ofensiva, talvez foi o jogo com mais produção efetiva desde que estou aqui. O Vasco perdeu sete grandes chances, é muito raro acontecer isso em jogo de Brasileiro", disse.

O Vasco finalizou 30 vezes e acertou três bolas na trave, sendo duas com Brenner — que foi vaiado pela torcida. O goleiro Léo Vieira, da Chapecoense, fez dez defesas, incluindo defesas difíceis em lances cara a cara com os jogadores vascaínos. Na reta final da partida, o Cruz-Maltino perdeu ritmo, deu espaço para a Chapecoense e sofreu o empate com um gol de falta.

"Finalizamos sete vezes (na direção do gol) e só fizemos um gol. Muitas finalizações foram dentro da área ou chances claras. Temos que ter regularidade no desempenho. É até difícil repetir tamanha produção ofensiva. Não podemos permitir empatar e perder dois pontos em São Januário do jeito que jogamos hoje. Então é muito frustrante pelo resultado", completou o treinador.

Com o empate, o Vasco somou o primeiro ponto, mas ocupa a 13ª colocação no Brasileirão, com um ponto. Já a Chapecoense, por sua vez, está em terceiro lugar, com quatro pontos. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (8), às 18h (de Brasília), contra o Botafogo, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara.