Puma Rodríguez marcou mais um gol pelo Vasco na temporadaMatheus Lima/Vasco
Puma Rodríguez vive fase artilheira em meio a problema ofensivo do Vasco
Lateral marcou três dos últimos cinco gols do time
Paulo Henrique treina no campo e pode voltar a ser relacionado no Vasco
Lateral desfalcou o time nas últimas partidas e tem chance de ser opção contra o Botafogo
Lateral do Vasco, Victor Luís tem acerto encaminhado com o Fortaleza
Jogador, de 32 anos, se tornaria quarta opção para o setor
Vasco planeja estreia de Cuiabano contra o Bahia
Jogador, de 22 anos, ficará no clube carioca até o fim de 2026
A caminho do Vasco, Spinelli fala em tom de despedida do Del Valle: ‘Devo tudo’
Atacante, de 28 anos, viveu grande temporada no Equador
Torcedores do Vasco detonam Diniz e Brenner nas redes após empate com Chapecoense
Internautas também criticaram Léo Jardim e Philippe Coutinho, após Cruz-Maltino perder diversas chances de gol
