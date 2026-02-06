Puma Rodríguez marcou mais um gol pelo Vasco na temporada - Matheus Lima/Vasco

Publicado 06/02/2026 11:25

Rio - Em meio a dificuldade do Vasco no ataque, Puma Rodríguez surge como uma esperança. O lateral-direito marcou pela terceira vez na temporada no empate com a Chapecoense por 1 a 1 , nesta quinta-feira (5), em São Januário, e se isolou como o artilheiro do time em 2026.

O Vasco tem encontrado problemas no ataque desde a saída de Rayan. O atacante, que foi negociado com o Bournemouth, da Inglaterra, só jogou uma partida e fez dois gols — na estreia contra o Maricá. Desde então, foram seis jogos e apenas cinco gols marcados pelo Cruz-Maltino, sendo três de Puma Rodríguez.

Em três dos seis jogos sem Rayan, o Vasco passou em branco. Dos cinco gols marcados no período, três foram contra o Boavista, quando Puma Rodríguez fez dois. O lateral-direito, que perdeu pênalti no empate sem gols com o Madureira, voltou a marcar no empate com a Chapecoense.

No empate com a Chapecoense, o Vasco dominou as ações e finalizou 30 vezes, sendo sete chances claras, e acertou três bolas na trave. Além disso, o goleiro do time catarinense fez dez defesas. O baixo número de aproveitamento nas conclusões tem se tornado rotina e ligou um alerta.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (8), às 18h (de Brasília), contra o Botafogo, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara. O Cruz-Maltino está ameaçado pelo quadrangular contra o rebaixamento e precisa da vitória para se classificar às quartas de final.