Rio - O lateral-esquerdo Cuiabano, de 22 anos, que assinou contrato com o Vasco até o fim do ano, já tem dada para estrear. Ele deverá ficar à disposição na partida contra o Bahia, na próxima quarta (11), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.
"No clássico ele está fora porque não teve tempo hábil de inscrição, ele só vai ter condição de ser relacionado para quarta-feira. Ele veio de fato para jogar na posição dele de lateral", disse Fernando Diniz.
O Cruz-Maltino pagará 1 milhão de euros (R$ 6,20 milhões) pelo empréstimo. A alternativa de tê-lo em definitivo custará aproximadamente 10 milhões de euros (R$ 62 milhões), a depender de metas e do desejo do clube carioca de permanecer com o defensor.
Revelado pelo Grêmio, Cuiabano estava no futebol inglês desde o início do ano, mas não conseguiu conquistar espaço. Antes, viveu o melhor momento da carreira pelo Botafogo. Ele foi peça importante nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024. Agora, espera repetir o sucesso com a camisa do Vasco.
