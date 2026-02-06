Paulo Henrique trabalhou no campo após tratamento para incômodo em um dos pés - Matheus Lima / Vasco

Paulo Henrique trabalhou no campo após tratamento para incômodo em um dos pésMatheus Lima / Vasco

Publicado 06/02/2026 20:05 | Atualizado 06/02/2026 20:27

Rio - Após ficar fora das últimas partidas do Vasco, o lateral-direito Paulo Henrique treinou no campo nesta sexta-feira (6), junto aos reservas que não jogaram contra a Chapecoense. O jogador não entra em campo desde o duelo com o Flamengo, em 21 de janeiro, por causa de um incômodo recorrente em um dos pés.



Apesar da possibilidade de retorno, o camisa 96 terá um novo desafio. Enquanto se recuperava, Puma Rodríguez assumiu a posição e atravessa bom momento, sendo o principal goleador da equipe em 2026, com três gols marcados.

Mesmo fora dos gramados pelos últimos quatro jogos, Paulo Henrique segue valorizado no mercado. Convocado pela seleção brasileira em outubro do ano passado, o lateral vem sendo monitorado por clubes do exterior. Ele tem contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2028 e vem da melhor temporada de sua carreira: marcou cinco gols e deu oito assistências em 2025.



O Vasco volta a campo para o duelo com o Botafogo, domingo (8), às 18h (de Brasília). O clássico será disputado em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.