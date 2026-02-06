Paulo Henrique trabalhou no campo após tratamento para incômodo em um dos pésMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Após ficar fora das últimas partidas do Vasco, o lateral-direito Paulo Henrique treinou no campo nesta sexta-feira (6), junto aos reservas que não jogaram contra a Chapecoense. O jogador não entra em campo desde o duelo com o Flamengo, em 21 de janeiro, por causa de um incômodo recorrente em um dos pés.

Apesar da possibilidade de retorno, o camisa 96 terá um novo desafio. Enquanto se recuperava, Puma Rodríguez assumiu a posição e atravessa bom momento, sendo o principal goleador da equipe em 2026, com três gols marcados.
Leia mais: Lateral do Vasco, Victor Luís tem acerto encaminhado com o Fortaleza
Mesmo fora dos gramados pelos últimos quatro jogos, Paulo Henrique segue valorizado no mercado. Convocado pela seleção brasileira em outubro do ano passado, o lateral vem sendo monitorado por clubes do exterior. Ele tem contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2028 e vem da melhor temporada de sua carreira: marcou cinco gols e deu oito assistências em 2025.

O Vasco volta a campo para o duelo com o Botafogo, domingo (8), às 18h (de Brasília). O clássico será disputado em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.