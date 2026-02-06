Torcida do Al-Nassr homenageou Cristiano Ronaldo durante partida - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 06/02/2026 18:05

Cristiano Ronaldo voltou a ficar fora de uma partida do Al-Nassr e reacendeu o clima de tensão no futebol saudita. O atacante português não foi a campo pela segunda vez desde que começou a protestar contra a política de investimentos do governo aos clubes, e ficou fora da vitória de sua equipe por 2 a 0 no clássico com o Al-Ittihad, pelo Campeonato Saudita.



Apesar da decisão de desfalcar o Al-Nassr, o craque português recebeu o apoio dos torcedores. Na arquibancada, eles homenagearam o ídolo ao levantar vários cartazes com o número 7, utilizado por ele na camisa, assim como o nome Ronaldo.



A ausência de Cristiano Ronaldo ocorre em um momento em que ele reclama da diminuição para o clube do apoio financeiro do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, responsável por controlar os principais clubes da liga.



Na avaliação do camisa 7, o fundo estaria priorizando outros projetos, especialmente o Al-Hilal, que recentemente reforçou o elenco com a contratação do francês Karim Benzema. O movimento teria ampliado a percepção de desequilíbrio entre os clubes geridos pelo PIF.



O que diz a liga saudita



Segundo o jornal espanhol 'As', o Al-Nassr investiu cerca de 410 milhões de euros em contratações desde a chegada de Cristiano Ronaldo, em 2023. No mesmo intervalo, o rival teria gasto aproximadamente 647 milhões de euros para reforçar o elenco.





Já a Liga Saudita afirmou, em comunicado , que nenhum indivíduo do campeonato deve tomar decisões que vão contra os interesses do seu próprio clube.

O comunicado da Liga Saudita é finalizado com destaque ao equilíbrio do torneio.

"Com apenas alguns pontos separando os quatro primeiros colocados, a disputa pelo título está totalmente em aberto. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está funcionando como planejado. O foco permanece no futebol — dentro de campo, onde ele deve estar — e na manutenção de uma competição crível e competitiva para jogadores e torcedores."