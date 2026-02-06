Mbappé deixou o PSG para jogar pelo Real MadridAnder Gillenea / AFP
PSG tem prazo para pagar dívida milionária a Mbappé
Clube francês perdeu na Justiça disputa com o atacante francês
PSG tem prazo para pagar dívida milionária a Mbappé
Clube francês perdeu na Justiça disputa com o atacante francês
Corinthians recusa proposta de clube da Turquia por Hugo Souza
Goleiro é um dos principais nomes do elenco corintiano e está valorizado
Paulo Henrique treina no campo e pode voltar a ser relacionado no Vasco
Lateral desfalcou o time nas últimas partidas e tem chance de ser opção contra o Botafogo
João Fonseca conhece data de estreia no ATP 250 de Buenos Aires
Horário da partida e o adversário do brasileiro ainda não foram definidos
Botafogo sai da lista de transfer ban e pode registrar reforços
Glorioso realiza parte do pagamento de dívida ao Atlanta United que gerou punição
Abertura da Olimpíada de inverno de 2026 inova com desfiles em quatro sedes
Cerimônia de Milão-Cortina contou com atletas desfilando em quatro cidades diferentes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.