Mbappé deixou o PSG para jogar pelo Real MadridAnder Gillenea / AFP

Publicado 06/02/2026 21:50



Condenado em dezembro pela justiça francesa a pagar 60,9 milhões de euros (R$ 376,6 milhões na cotação atual) ao atacante Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain ainda deve 5,9 milhões de euros (R$ 36,4 milhões) ao jogador, informou nesta sexta-feira (6) à AFP uma fonte próxima ao caso.

Segundo a fonte, que confirmou a informação publicada pelo jornal L'Équipe, o PSG terá que fazer o pagamento em um prazo de até oito dias. O valor corresponde a férias acumuladas e não remuneradas pelo clube, que Mbappé defendeu de 2018 a 2024, quando assinou com o Real Madrid.



O PSG informou à AFP que está "conversando com os representantes do jogador sobre a forma de pagamento", e que o os valores referentes a salários e bonificações (55 milhões de euros, ou R$ 340 milhões) já foram quitados.



No dia 16 de dezembro, o Conseil des prud'hommes de Paris (tribunal trabalhista) condenou o clube a pagar 60,9 milhões de euros ao jogador, que denunciou o não pagamento de salários, bonificações e férias ao término de seu contrato. Os 5,9 milhões de euros em questão correspondem a esta última pendência.



Segundo outra fonte próxima ao caso, o PSG deverá decidir em poucos dias se irá ou não recorrer da decisão judicial de 16 de dezembro.