Walid Regragui está ameaçado no cargo de MarrocosMajid Bziouat / AFP
Adversário do Brasil na Copa, Marrocos vive crise e treinador tem futuro incerto
Walid Regragui ficou com a relação desgastada após o vice na Copa Africana de Nações
Savarino não deve ser problema para o Fluminense em jogo do Carioca
Tricolor pode conquistar a Taça Guanabara
Entenda a participação de Rebeca Andrade na abertura da Olimpíada de inverno de 2026
Ginasta brasileira esteve presente em momento importante da cerimônia
PSG tem prazo para pagar dívida milionária a Mbappé
Clube francês perdeu na Justiça disputa com o atacante francês
Corinthians recusa proposta de clube da Turquia por Hugo Souza
Goleiro é um dos principais nomes do elenco corintiano e está valorizado
Paulo Henrique treina no campo e pode voltar a ser relacionado no Vasco
Lateral desfalcou o time nas últimas partidas e tem chance de ser opção contra o Botafogo
João Fonseca conhece data de estreia no ATP 250 de Buenos Aires
Horário da partida e o adversário do brasileiro ainda não foram definidos
