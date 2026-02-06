Walid Regragui está ameaçado no cargo de Marrocos - Majid Bziouat / AFP

Publicado 06/02/2026 12:55

Rio - Marrocos vive uma crise após o vice-campeonato na Copa Africana de Nações. O técnico Walid Regragui teria enviado uma carta de demissão à Federação Marroquina de Futebol, de acordo com informações da rádio francesa "RMC Sports". A entidade, no entanto, nega a informação.

Em nota oficial, a entidade negou a informação sobre a demissão do treinador. Segundo a RMC Sports, o técnico tem mantido negociações com clubes da Arábia Saudita já pensando em dar continuidade à sua carreira. Ele está no comando de Marrocos desde 2022 e estaria desgastado no cargo.

Walid Regragui assumiu o comando da seleção marroquina na véspera da Copa do Mundo de 2022. Desde então, levou os marroquinos à semifinal do Mundial, algo inédito na história, além do vice-campeonato da Copa Africana de Nações. Porém, a derrota para Senegal desgastou a relação.

Na decisão da Copa Africana de Nações, Marrocos perdeu para Senegal por 1 a 0. Porém, teve a chance de conquistar o título com um pênalti polêmico no último lance, quando o jogo estava empatado sem gols. Na cobrança, Brahim Díaz perdeu. Na prorrogação, Papa Gueye fez o gol da vitória dos senegaleses.

Brasil e Marrocos se enfrentam na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. As seleções integram o Grupo C do Mundial e estreiam no torneio no dia 13 de junho, em Nova Jérsei. A seleção brasileira também encara Haiti e Escócia na fase classificatória da competição.