Rebeca Andrade (acenando) foi homenageada e escolhida para carregar bandeira olímpicaGabriel Heusi/COB

Publicado 06/02/2026 22:20



Maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade marcou presença e teve papel importante na cerimônia de abertura da Olimpíada de inverno Milão-Cortina-2026 . A ginasta, apesar de participar dos Jogos de verão, foi uma das convidadas para carregar a bandeira olímpica, já na parte final, pouco antes da pira ser acesa.

A honraria costuma servir como uma homenagem a oito personalidades (atletas ou não), de acordo com a relevância e serviços prestados ao esporte ou à humanidade. Cada um deles representa valores essenciais para o movimento olímpico, como inclusão, excelência esportiva e resiliência, esta última a que ficou com a brasileira, entre outros.



Rebeca Andrade foi convidada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e pelo comitê organizador. Além dela, também carregaram a bandeira:



- o maratonista queniano Eliud Kipchoge, primeiro homem a completar uma maratona abaixo de duas horas e recordista mundial;



- Tadatoshi Akiba, ex-prefeito de Hiroshima, conhecido por sua luta pela paz e contra armas nucleares;



- A poetisa nigeriana Maryam Bukar Hassan, que escreve sobre esperança, resiliência e justiça social;



- Os ativistas italianos Nicolò Govoni, de uma ONG que auxilia crianças em regiões de guerra e conflitos, e Filippo Grandi, o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados;



- A boxeadora refugiada Cindy Ngamba, símbolo de força e determinação;



- O atleta Pita Taufatofua, que disputou olimpíadas de inverno e de verão e fez sucesso ao aparecer carregando a bandeira de Tonga na abertura da Rio-2016, pelo corpo musculoso e besuntado de óleo, utilizando trajes tradicionais de seu país.