Fotos! Delegação brasileira desfila na abertura das Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina
Festa no Estádio San Siro marca o início oficial dos Jogos, que se estenderão até 22 de fevereiro
Com a maior delegação da história, o Brasil desfilou na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina, nesta sexta-feira (6). O evento aconteceu no Estádio San Siro. Lucas Pinheiro (esqui alpino) e Nicole Silveira (skeleton) foram os porta-bandeiras do país.
Ao todo, serão 15 brasileiros - 14 classificados e um reserva, no bobsled - na briga por uma medalha inédita na competição internacional. As disputas começaram na quarta-feira (4), com o curling, e se estenderão até 22 de fevereiro.
