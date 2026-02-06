Fotos! Delegação brasileira desfila na abertura das Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina

Com a maior delegação da história, o Brasil desfilou na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina, nesta sexta-feira (6). O evento aconteceu no Estádio San Siro. Lucas Pinheiro (esqui alpino) e Nicole Silveira (skeleton) foram os porta-bandeiras do país.

Ao todo, serão 15 brasileiros - 14 classificados e um reserva, no bobsled - na briga por uma medalha inédita na competição internacional. As disputas começaram na quarta-feira (4), com o curling, e se estenderão até 22 de fevereiro.

Relatar erro