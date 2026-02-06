Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo BaptistaGilvan de Souza / Flamengo

Rio - O não que o Flamengo recebeu de Jhon Arias, que preferiu deixar o Wolverhampton para acertar com o Palmeiras, não mudará o desejo que o Rubro-Negro tem de buscar um atacante de lado. De acordo com informações do portal "GE", o Rubro-Negro entende que trata-se de uma carência no elenco.
O Flamengo liberou o atacante Michael para voltar ao futebol saudita e também acertou a venda de Wallace Yan para o Bragantino. Com isso, o Rubro-Negro está no mercado, buscando um nome que possa agregar para o setor.
Com isso, o clube carioca busca dois atacantes, já que a contratação de um centroavante, para ser uma sombra e disputar a posição de Pedro é uma das prioridades do Rubro-Negro desde o fim do ano passado.
Até o momento, o Flamengo contratou o zagueiro Vitão, que estava no Internacional, e o meia Lucas Paquetá, que deixou o West Ham, para a atual temporada.