Contratado em julho de 2025, Royal vem recebendo críticas dos torcedores - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/02/2026 17:30 | Atualizado 07/02/2026 17:33

Rio - Contratado em julho de 2025 por cerca de R$ 58 milhões, Emerson Royal ainda busca se firmar no Flamengo sob forte resistência das arquibancadas. Diante das críticas, o ídolo Léo Moura analisou o momento do jogador e ressaltou que a sobrevivência na Gávea depende de um aspecto mental blindado.



"Quando a torcida pressiona, se o cara não tiver personalidade e coragem, fica difícil. O cara sente", afirmou o ex-lateral em entrevista à RomárioTV, reforçando a intensidade da cobrança rubro-negra: "Dos times que passei, é o mais difícil nesse sentido".



Segundo o veterano, o peso da camisa potencializa qualquer falha, especialmente em um setor que já teve grandes nomes no passado. "Isso acontece também pelos laterais que já passaram pelo clube", explicou Léo, destacando que ninguém, independentemente do currículo, está imune ao julgamento constante.



"Ganhou, tem pressão. Perdeu, pressão mais ainda. Foi campeão, se no outro dia perder, é pressão", pontuou o ex-capitão, que encerrou a análise de forma direta sobre a mística do time: "O Flamengo é diferente".