Filipe Luís é o técnico do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Com quatro pontos somados, o time da Gávea não depende apenas do próprio resultado para avançar às quartas de final e afastar a possibilidade de disputar o quadrangular do rebaixamento. A combinação mais simples passa por um tropeço do Nova Iguaçu, que soma cinco pontos e enfrenta a Portuguesa-RJ. Um empate ou derrota da equipe da Baixada, aliado a uma vitória rubro-negra, garante a classificação.
Apesar da pressão atual, o clube jamais viveu algo semelhante no Campeonato Carioca. A pior campanha da história rubro-negra ocorreu em 1933, quando terminou na última colocação, mas o regulamento da época não previa rebaixamento.
Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ se enfrentam neste sábado, às 21h (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Carioca de 2026. A partida será realizada no Maracanã.
