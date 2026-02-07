Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 07/02/2026 12:45 | Atualizado 07/02/2026 12:49

Rio - O Flamengo entra em campo neste sábado (7), contra o Sampaio Corrêa-RJ, precisando vencer para afastar um “fantasma” nunca antes visto em sua história. Maior campeão carioca, o Rubro-Negro jamais brigou contra a queda no torneio.



Com quatro pontos somados, o time da Gávea não depende apenas do próprio resultado para avançar às quartas de final e afastar a possibilidade de disputar o quadrangular do rebaixamento. A combinação mais simples passa por um tropeço do Nova Iguaçu, que soma cinco pontos e enfrenta a Portuguesa-RJ. Um empate ou derrota da equipe da Baixada, aliado a uma vitória rubro-negra, garante a classificação.



Há ainda cenários mais complexos envolvendo Madureira e Boavista, que exigem derrotas desses adversários combinadas com a reversão do saldo de gols. Um empate do Flamengo, por sua vez, praticamente elimina as chances de classificação, sendo possível apenas em situação extrema, com uma goleada sofrida pelo Nova Iguaçu.



Apesar da pressão atual, o clube jamais viveu algo semelhante no Campeonato Carioca. A pior campanha da história rubro-negra ocorreu em 1933, quando terminou na última colocação, mas o regulamento da época não previa rebaixamento.



Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ se enfrentam neste sábado, às 21h (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Carioca de 2026. A partida será realizada no Maracanã.