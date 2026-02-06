Pedro 'não está no melhor momento físico', na avaliação de Filipe LuísGilvan de Souza / Flamengo
O Rubro-Negro, no entanto, está esbarrando em dois fatores principais: valores e características. A prioridade do clube é buscar um atleta por empréstimo que chegue para assumir o posto, e portanto, não seja uma aposta. O alvo também deve ter um estilo diferente ao de Pedro, com mais mobilidade e fôlego para pressionar a saída de bola adversária. O clube tentou a contratação de Kaio Jorge, do Cruzeiro, no final de 2025 e início de 2026, mas sem sucesso.
Situação atual
Pedro está voltando aos poucos e pegando ritmo de jogo. O seu substituto é Bruno Henrique, que já admitiu não se sentir confortável na posição, mas se colocou à disposição de Filipe Luís. O técnico explicou a situação em entrevista coletiva, após o jogo contra o Internacional, na última quarta-feira (4).
Por outro lado, o treinador destacou que Bruno Henrique também não está no melhor momento físico. "O planejamento é que jogassem 45 minutos cada um. Optei em começar com o Bruno para atacar espaço, correr, pressionar, cansar a defesa e o Pedro entrasse com a linha deles já mais baixa. Foi uma escolha que já estava planejada", explicou.
O Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Sampaio Corrêa, neste sábado (7), às 21h, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. O time busca a vitória para tentar escapar do quadrangular de rebaixamento e avançar às quartas de final do Estadual.
