Pedro 'não está no melhor momento físico', na avaliação de Filipe LuísGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/02/2026 09:24

Rio — Restando poucas semanas para o fechamento da primeira janela de transferências do Brasil em 2026, que se encerrará no próximo dia 3 de março, o Flamengo faz buscas e movimentações para contratar um centroavante. As pressões por um reforço na posição aumentaram com Pedro fora de ritmo e a ausência de um substituto imediato no elenco, segundo o "ge".



O Rubro-Negro, no entanto, está esbarrando em dois fatores principais: valores e características. A prioridade do clube é buscar um atleta por empréstimo que chegue para assumir o posto, e portanto, não seja uma aposta. O alvo também deve ter um estilo diferente ao de Pedro, com mais mobilidade e fôlego para pressionar a saída de bola adversária. O clube tentou a contratação de Kaio Jorge, do Cruzeiro, no final de 2025 e início de 2026, mas sem sucesso.

No entanto, após a diretoria investir 42 milhões de euros (R$ 260 milhões) em Lucas Paquetá, a capacidade de investimento foi reduzida para outros reforços. Atacantes como Marcos Leonardo e Darwin Núñez, do Al-Hilal, estiveram em pauta, mas acabaram descartados pelos preços, considerados fora da realidade do Flamengo. É possível, também que o jogador ideal não seja encontrado nesta janela e as investidas fiquem para o meio do ano.



Situação atual



Pedro está voltando aos poucos e pegando ritmo de jogo. O seu substituto é Bruno Henrique, que já admitiu não se sentir confortável na posição, mas se colocou à disposição de Filipe Luís. O técnico explicou a situação em entrevista coletiva, após o jogo contra o Internacional, na última quarta-feira (4).

"Nenhum dos dois está no auge físico [Bruno Henrique e Pedro]. O Pedro ficou três meses parado no ano passado, antes de finalizar o ano, treinou nas férias e teve apenas uma pré-temporada. Estou tentando dar uma sequência para ele poder pegar forma física com minutos", afirmou.



Por outro lado, o treinador destacou que Bruno Henrique também não está no melhor momento físico. "O planejamento é que jogassem 45 minutos cada um. Optei em começar com o Bruno para atacar espaço, correr, pressionar, cansar a defesa e o Pedro entrasse com a linha deles já mais baixa. Foi uma escolha que já estava planejada", explicou.

Próximo compromisso



O Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Sampaio Corrêa, neste sábado (7), às 21h, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. O time busca a vitória para tentar escapar do quadrangular de rebaixamento e avançar às quartas de final do Estadual.