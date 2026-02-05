Wallace Yan vai jogar no BragantinoDivulgação / Flamengo

Rio - O Flamengo está perto de acertar a venda de Wallace Yan, de 20 anos, para o Bragantino. Após uma indefinição na forma de pagamento, as partes chegaram a um acordo e em breve a negociação será oficializada. As informações são do portal "GE".
A operação será realmente fechada em 10 milhões de euros (R$ 62 milhões), mesmo valor acordado anteriormente. A situação acabou não sendo concretizada, porque o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, discordo do parcelamento do valor.
Wallace Yan se despediu do Flamengo na derrota para o Bangu no Carioca, mas acabou voltando ao elenco e foi relacionado para a partida contra o Internacional, pelo Brasileiro, na última quarta-feira (4).
Filipe Luís puxou Wallace Yan para o elenco profissional, quando assumiu a equipe em 2024. No ano passado, o jogador entrou em campo em 33 jogos, com sete gols e quatro assistências. Ele fez parte do elenco campeão do Carioca, Supercopa Rei, Brasileiro e Libertadores.