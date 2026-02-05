Wallace Yan vai jogar no BragantinoDivulgação / Flamengo
Flamengo alinha os pontos e fica perto de selar venda de Wallace Yan ao Bragantino
Atacante, de 20 anos, será negociado por R$ 62 milhões
Flamengo alinha os pontos e fica perto de selar venda de Wallace Yan ao Bragantino
Atacante, de 20 anos, será negociado por R$ 62 milhões
Apesar da irregularidade, Flamengo ainda mantém confiança em Filipe Luís
Rubro-Negro vive pior turbulência sob o comando do treinador
Flamengo lança coleção de linha inspirada em histórico ano de 1981
Rubro-Negro conquistou Carioca, Libertadores e Mundial naquela temporada
Flamengo deve fazer investida por Richarlison depois da Copa do Mundo
Jogador, de 29 anos, pode voltar ao futebol brasileiro
Saúl acredita que pode retornar ao Flamengo antes do previsto
Espanhol atualiza como está o processo de recuperação de cirurgia no pé esquerdo
Varela defende jogador do Flamengo após vaias de torcedores no Maracanã: 'Já passei por isso'
Uruguaio já viveu altos e baixos no clube carioca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.