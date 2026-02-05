Léo Ortiz chegou ao Flamengo em 2024 - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Ortiz chegou ao Flamengo em 2024Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/02/2026 13:10

Rio — O zagueiro Léo Ortiz, de 30 anos, completou 100 jogos pelo Flamengo na noite desta quarta-feira (4), no empate em 1 a 1 contra o Internacional , pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro publicou uma homenagem ao jogador nas redes sociais, celebrando o feito.

Respeita o moço



100 jogos do nosso General Leonardo Ortiz! Parabéns pela marca meu zagueiro, vamos por mais vitórias e títulos!#lm pic.twitter.com/IpccnnPnTV — Flamengo (@Flamengo) February 4, 2026

"Respeita o moço. 100 jogos do nosso General Leonardo Ortiz! Parabéns pela marca, meu zagueiro, vamos por mais vitórias e títulos!", disse a postagem. "Respeita o moço. 100 jogos do nosso General Leonardo Ortiz! Parabéns pela marca, meu zagueiro, vamos por mais vitórias e títulos!", disse a postagem.

Trajetória



O Flamengo anunciou a contratação de Léo Ortiz em março de 2024, após o jogador se destacar no Red Bull Bragantino. Ele estreou um mês depois, contra o Palestino, pela Libertadores, e marcou o gol que garantiu a vitória por 2 a 0. Sob o comando de Tite, o atleta chegou a ser utilizado como volante, mas consolidou seu lugar na zaga com a entrada de Filipe Luís, em setembro.



Além dos atributos defensivos, Léo também se destaca pela sua visão de jogo e qualidade no passe. Ele tem seis gols e quatro assistências com a camisa rubro-negra. No clube, o jogador conquistou Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.

Na temporada 2026, no entanto, o jogador vem sendo cobrado por um melhor desempenho. Na partida contra o Internacional, ele não conseguiu impedir o primeiro gol dos gaúchos após dar um carrinho. Já no duelo com o Fluminense, ele deu um passe errado e a bola foi retomada pelos tricolores, que abriram o placar na derrota por 2 a 1.