Léo Ortiz chegou ao Flamengo em 2024Gilvan de Souza / Flamengo
Respeita o moço— Flamengo (@Flamengo) February 4, 2026
100 jogos do nosso General Leonardo Ortiz! Parabéns pela marca meu zagueiro, vamos por mais vitórias e títulos!#lm pic.twitter.com/IpccnnPnTV
"Respeita o moço. 100 jogos do nosso General Leonardo Ortiz! Parabéns pela marca, meu zagueiro, vamos por mais vitórias e títulos!", disse a postagem.
O Flamengo anunciou a contratação de Léo Ortiz em março de 2024, após o jogador se destacar no Red Bull Bragantino. Ele estreou um mês depois, contra o Palestino, pela Libertadores, e marcou o gol que garantiu a vitória por 2 a 0. Sob o comando de Tite, o atleta chegou a ser utilizado como volante, mas consolidou seu lugar na zaga com a entrada de Filipe Luís, em setembro.
Além dos atributos defensivos, Léo também se destaca pela sua visão de jogo e qualidade no passe. Ele tem seis gols e quatro assistências com a camisa rubro-negra. No clube, o jogador conquistou Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.