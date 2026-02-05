Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo no duelo com o Internacional, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo
Lucas Paquetá admite começo difícil no Flamengo: 'Longe do que imaginava'
Meio-campista ainda não sentiu o sabor de uma vitória desde que reestreou pelo Rubro-Negro
Condenado por morte de Eliza Samudio, goleiro Bruno vai ao Maracanã torcer pelo Flamengo
Ex-jogador do Rubro-Negro postou fotos e vídeos do estádio durante partida contra o Internacional
Flamengo tem pior início de temporada em 24 anos
Nos oito primeiros jogos de 2026, Rubro-Negro acumula apenas uma vitória, dois empates e cinco derrotas
Flamengo fez proposta por Arias, mas recebeu resposta negativa
Jogador colombiano se recusou a jogar no rival do Fluminense
Filipe Luís avalia empate contra Internacional: 'Evidente que falta na parte física'
Em coletiva de imprensa, treinador falou que ritmo dos jogadores rubro-negros deve ser retomado aos poucos e comentou sobre posicionamento de Lucas Paquetá
Arrascaeta admite que Flamengo precisa melhorar: 'Abaixar a cabeça e trabalhar'
Rubro-Negro empatou com o Internacional pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro
