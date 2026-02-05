Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo no duelo com o Internacional, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Rio - Lucas Paquetá admitiu que o retorno ao Flamengo não está sendo fácil. Recém-contratado, o meio-campista ainda não sentiu o sabor de uma vitória desde que reestreou. Primeiro, o Rubro-Negro perdeu por 2 a 0 para o Corinthians, na decisão da Supercopa Rei. Depois, empatou em 1 a 1 com o Internacional, na última quarta-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro.
"Longe de ser o início que eu imaginava. Queria agradecer a todos pelo apoio e pelo carinho na minha volta ao Maracanã! É sempre único vestir essa camisa! Trocaria qualquer coisa pela vitória!", escreveu o jogador, em publicação nas redes sociais.
"Precisamos melhorar e vamos trabalhar muito pra voltar a vencer!! Contamos com vocês!", completou.
Comprado ao West Ham, da Inglaterra, por 42 milhões de euros (mais de R$ 260 milhões), Lucas Paquetá foi anunciado como reforço do Flamengo no fim da semana passada. Ele, inclusive, tornou-se a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.