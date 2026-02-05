Bruno Fernandes tem 41 anosReprodução / Instagram

Rio — O goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo homicídio de sua ex-companheira Eliza Samudio, esteve presente no Maracanã na noite desta quarta-feira (4), para assistir ao empate do Flamengo, seu ex-clube, contra o Internacional em 1 a 1, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele publicou fotos e vídeos nas redes sociais de registros nos arredores do estádio e na arquibancada.
Bruno nos arredores do Maracanã, antes da partida contra o Internacional - Reprodução / Instagram
Bruno ganhou três Estaduais e um Brasileirão pelo Flamengo - Reprodução / Instagram
Bruno Fernandes tem 41 anos - Reprodução / Instagram
"Que saudades eu tava desse lugar", escreveu o atleta de 41 anos em uma das postagens, com emojis de corações vermelhos e pretos. Bruno jogou no Rubro-Negro de 2006 a 2010, onde conquistou três Campeonatos Cariocas e um Brasileirão.
Trajetória

Em 2010, quando ainda jogava no Flamengo, Bruno foi preso pela Justiça do Rio, suspeito de ser o mandante do assassinato de sua ex-companheira, Eliza Samudio. As autoridades nunca encontraram o corpo dela.

Então, em março de 2013, a Justiça condenou Bruno a 22 anos e três meses, pena posteriormente reduzida para 20 anos e 9 meses. Em fevereiro de 2017, ele recebeu habeas corpus, deixou o presídio e foi contratado pelo Boa Esporte-MG, mas voltou à cadeia dois meses depois, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
Já em julho de 2019, uma nova determinação lhe concedeu o direito à progressão ao regime semiaberto. Desde então, ele passou por outros clubes profissionais e amadores e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023.