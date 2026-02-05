Técnico Filipe Luís tenta levar o Flamengo ao bi do Cariocão - Adriano Fontes / Flamengo

Técnico Filipe Luís tenta levar o Flamengo ao bi do CariocãoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 05/02/2026 09:34

Rio — O Flamengo faz, em 2026, o seu pior início de temporada em 24 anos. Após o jogo contra o Internacional, na noite desta quarta-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro, que terminou em 1 a 1, o Rubro-Negro chegou à marca de uma vitória, dois empates e cinco derrotas nas primeiras oito partidas do ano.

O trabalho só é melhor que em 2002, quando o time, então comandado por Carlos Alberto Torres, amargou dois empates e seis derrotas, durante as disputas da Libertadores, Mercosul, Torneio Rio-São Paulo e Campeonato Carioca.



A comissão técnica comandada por Filipe Luís começou a disputa do Campeonato Carioca com o time sub-20, incluindo o treinador, Bruno Pivetti. A equipe empatou com a Portuguesa e perdeu para o Bangu e o Volta Redonda.

Depois, com o time titular, o Flamengo venceu o Vasco, mas foi derrotado pelo Fluminense, São Paulo e Corinthians, além do empate contra o Internacional. Neste início de ano, o clube da Gávea ficou com o vice da Supercopa do Brasil, luta para escapar do quadrangular do rebaixamento no Campeonato Carioca e ocupa a 12ª posição na tabela do Brasileirão.



O Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Sampaio Corrêa neste sábado (7), às 21h, pela 6ª rodada do Estadual.