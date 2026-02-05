Filipe Luís em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

05/02/2026

Rio - O Flamengo vive a sua pior turbulência sob o comando de Filipe Luís. Apesar da irregularidade com a sequência de quatro jogos sem vitórias e o vice-campeonato da Supercopa do Brasil, a diretoria mantém a confiança no trabalho do treinador e acredita na reviravolta as próximas partidas.

No empate com o Internacional nesta última quarta-feira (4), a torcida manifestou sua irritação de forma inédita desde que o treinador assumiu o comando, em outubro de 2024, e fez cobranças. Além disso, os torcedores também vaiaram o time após o apito final da partida.

Apesar da pressão, o técnico Filipe Luís segue com moral. Desde que assumiu o comando, o Flamengo conquistou os títulos da Copa do Brasil de 2024 e da Supercopa, Carioca, Brasileirão e Libertadores em 2025. Neste ano, ele pode ganhar mais um título inédito como treinador com a Recopa.

O Flamengo tem o seu segundo pior desempenho no início de temporada neste século , sendo superior apenas ao início da temporada de 2002. Ao todo, o Rubro-Negro conquistou apenas uma vitória em oito jogos disputados, além de dois empates e cinco derrotas.