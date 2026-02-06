Marcos Antônio é um dos pilares do meio-campo do São PauloDivulgação / São Paulo FC
O Tricolor, inclusive, planeja renovar o vínculo do jogador, como forma de valorizá-lo e mostrar a sua importância no elenco. A ideia é também selar um aumento salarial.
Enquanto isso, o Flamengo prepara uma nova proposta para o meio do ano. Vários atletas do Rubro-Negro conversam com Marcos Antônio para incentivá-lo a fechar negócio. As informações são do site 'ge'.
O meio-campista é um dos pilares do São Paulo, clube que defende desde 2024. De lá para cá, deu sete assistências em 64 jogos, 51 como titular.
