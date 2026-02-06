Marcos Antônio é um dos pilares do meio-campo do São Paulo - Divulgação / São Paulo FC

Publicado 06/02/2026 13:16

Rio - Flamengo e São Paulo costuraram um acordo para que o Rubro-Negro tenha preferência em uma possível negociação futura por Marcos Antônio. O meio-campista foi alvo de investidas dos cariocas nesta janela de transferências, mas os paulistas não quiseram vendê-lo.

O Tricolor, inclusive, planeja renovar o vínculo do jogador, como forma de valorizá-lo e mostrar a sua importância no elenco. A ideia é também selar um aumento salarial.



Enquanto isso, o Flamengo prepara uma nova proposta para o meio do ano. Vários atletas do Rubro-Negro conversam com Marcos Antônio para incentivá-lo a fechar negócio. As informações são do site 'ge'.

O meio-campista é um dos pilares do São Paulo, clube que defende desde 2024. De lá para cá, deu sete assistências em 64 jogos, 51 como titular.

