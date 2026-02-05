Paquetá fez sua segunda partida pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

A contratação de Lucas Paquetá não agradou a todos. Ex-capitão do Flamengo na década de 90, Leandro Ávila não concorda com o investimento feito pelo jogador que não vivia grande fase no West Ham.



"Eu acho um valor exorbitante. Paquetá é um baita jogador, mas ele não vem apresentando na Europa hoje aquele futebol que ele estava no auge um tempo atrás. E para esse valor eu acho um investimento muito alto", avaliou em entrevista ao ‘Basticast, do 365scores’.



Para Leandro Ávila, inclusive, os 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) pagos aumentam ainda mais a pressão sobre a revelação do Ninho do Urubu.



"Tem a oportunidade de jogar, de ser um grande jogador, mas eu acho que ele vai ser muito, mas muito cobrado. Se Paquetá não for bem, tem cinco, seis com condição de ser titular ali na frente, então não pode piscar. Jogou mal, já tem outro na cola", disse o ex-volante.



Lucas Paquetá já disputou duas partidas em seu retorno ao Flamengo, sendo a última, contra o Internacional, como titular. Entretanto, ainda não conseguiu vencer, com uma derrota por 2 a 0 para o Corinthians, na Supercopa Rei, e no 1 a 1 com o Colorado, pelo Brasileirão.