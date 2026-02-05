New Era e Flamengo lançam coleçãoDivulgação

Rio - O Flamengo tem uma novidade para os seus torcedores. Em parceira com A New Era, o Rubro-Negro anunciou uma linha exclusiva para produtos. A coleção é temática e inspirada em momentos históricos do clube, dando ênfase para as conquistas do histórico ano de 1981.

A coleção conta, ao todo, com 11 modelos de bonés, além de um gorro e um cap carrier, acessório voltado ao transporte de bonés. Os produtos estarão disponíveis nas lojas físicas da New Era, no e-commerce da marca e nos canais oficiais de varejo do clube.

Em 1981, o Flamengo conquistou os títulos do Campeonato Carioca, da Libertadores e do Mundial de Clubes, glória máxima da geração de Zico e Júnior.