Para Varela, Flamengo x PSG é a final perfeita do Intercontinental - Gilvan de Souza / Flamengo

Para Varela, Flamengo x PSG é a final perfeita do IntercontinentalGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/02/2026 13:48

Rio - O lateral-direito Guillermo Varela saiu em defesa de Emerson Royal, após o defensor ser vaiado por torcedores do Flamengo no empate por 1 a 1 contra o Internacional, na última quarta-feira, no Maracanã. O uruguaio lembrou os momentos delicados que também viveu no Rubro-Negro.

"Entendo que é difícil (ser vaiado), já passei por isso também... Mas é levantar a cabeça, confiar no treinador, eu também, todo mundo. E acreditar que as coisas vão chegar no momento certo", disse o jogador.





Leia mais: Condenado por morte de Eliza Samudio, goleiro Bruno vai ao Maracanã torcer pelo Flamengo O Flamengo vive um começo de temporada irregular com três derrotas e um empate nos última quatro jogos. Varela reforçou a necessidade de uma resposta do elenco nas próximas partidas.

"E tem que estar preparado fisicamente para, quando voltar a jogar, fazer da melhor forma. Mas tem que estar preparado e contar com o apoio da torcida, que é muito importante", finalizou.



