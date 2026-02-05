Para Varela, Flamengo x PSG é a final perfeita do IntercontinentalGilvan de Souza / Flamengo
Varela defende jogador do Flamengo após vaias de torcedores no Maracanã: 'Já passei por isso'
Uruguaio já viveu altos e baixos no clube carioca
Léo Ortiz completa 100 jogos pelo Flamengo
Zagueiro conquistou Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil pelo Rubro-Negro
Lucas Paquetá admite começo difícil no Flamengo: 'Longe do que imaginava'
Meio-campista ainda não sentiu o sabor de uma vitória desde que reestreou pelo Rubro-Negro
Condenado por morte de Eliza Samudio, goleiro Bruno vai ao Maracanã torcer pelo Flamengo
Ex-jogador do Rubro-Negro postou fotos e vídeos do estádio durante partida contra o Internacional
Flamengo tem pior início de temporada em 24 anos
Nos oito primeiros jogos de 2026, Rubro-Negro acumula apenas uma vitória, dois empates e cinco derrotas
Flamengo fez proposta por Arias, mas recebeu resposta negativa
Jogador colombiano se recusou a jogar no rival do Fluminense
