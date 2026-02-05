Richarlison está na mira do Flamengo - Ben Stansall / AFP

Rio - O Flamengo tem a contratação de um centroavante como prioridade para a atual temporada. De acordo com informações da "ESPN", o Rubro-Negro deverá fazer uma investida por Richarlison, do Tottenham, depois da Copa do Mundo.

Filipe Luís é um admirador do atacante e entende que Richarlison tem as características desejadas para o elenco do Flamengo. A saída do brasileiro do Tottenham no meio do ano é uma possibilidade.

O Pombo teria um acordo com o clube inglês para ser negociado por algo em torno de 25 a 30 milhões de euros (R$ 155 a R$ 186 milhões). A quantia seria considerada no orçamento do Flamengo.

Titular da seleção brasileira na última Copa, Richarlison entrou em campo pelo Richarlison na atual temporada em 31 jogos, anotou oito gols e deu três assistências.