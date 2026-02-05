Saúl já faz trabalhos físicos leves na academia do CT do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Saúl acredita que pode retornar ao Flamengo antes do previsto
Espanhol atualiza como está o processo de recuperação de cirurgia no pé esquerdo
Ex-Flamengo critica valor pago por Lucas Paquetá: 'Muito alto'
Rubro-Negro desembolsou cerca de R$ 260 milhões para tirar jogador do West Ham
Flamengo alinha os pontos e fica perto de selar venda de Wallace Yan ao Bragantino
Atacante, de 20 anos, será negociado por R$ 62 milhões
Apesar da irregularidade, Flamengo ainda mantém confiança em Filipe Luís
Rubro-Negro vive pior turbulência sob o comando do treinador
Flamengo lança coleção de linha inspirada em histórico ano de 1981
Rubro-Negro conquistou Carioca, Libertadores e Mundial naquela temporada
Flamengo deve fazer investida por Richarlison depois da Copa do Mundo
Jogador, de 29 anos, pode voltar ao futebol brasileiro
Saúl acredita que pode retornar ao Flamengo antes do previsto
Espanhol atualiza como está o processo de recuperação de cirurgia no pé esquerdo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.