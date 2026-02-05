Saúl já faz trabalhos físicos leves na academia do CT do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Saúl já faz trabalhos físicos leves na academia do CT do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/02/2026 15:28

antecipar o retorno aos gramados, previsto para três meses.

Saúl avançou na recuperação de cirurgia no tornozelo esquerdo e não precisa mais utilizar muletas. O processo para voltar a jogar pelo Flamengo ainda é longo, mas o próprio jogador espanhol acredita que pode

"Estou me sentindo bem depois de operado. Falando com os médicos, acredito que vou conseguir voltar ao campo antes e ajudar a equipe", disse em entrevista à FlamengoTV.



Saúl deixou as muletas há cinco dias, mas ainda precisa utilizar uma bota imobilizadora por ao menos um mês, podendo reduzir esse tempo diante da boa recuperação. Enquanto isso, faz trabalhos de fisioterapia e de preparação física leves na academia.



A expectativa é que em março o meio-campista espanhol já possa voltar a trabalhar no campo, para o processo de recondicionamento físico para voltar a jogar.

"Tenho muita vontade de ajudar e estar com eles (os jogadores). A recuperação está indo bem e estou em ótimas mãos. Estão todos trabalhando dia e noite para me recuperar", continuou.



Mesmo sem condições de atuar, Saúl viajou com a delegação a Brasília, para a disputa da Supercopa Rei, perdida para o Corinthians, no domingo (2). E esteve no campo do Maracanã na quarta-feira (4), antes do empate em 1 a 1 do Flamengo com o Internacional, pelo Brasileirão.



"É importante estar com a equipe, disponível ou não. Sou um ativo do Flamengo. Estar aqui é uma obrigação para mim. Gosto de estar com os meus companheiros, pude viajar com eles na final. Estar nas boas e nas más. Em casa, em todas as partidas vou estar", avisou.