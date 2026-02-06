Marcelo Moreno em ação pelo FlamengoDivulgação / Flamengo
A atitude foi exaltada pelo time de Santa Cruz de la Sierra nas redes sociais, destacando o compromisso do veterano com o futebol de seu país. Moreno tem como motivação voltar a vestir a camisa da Bolívia e disputar a repescagem por uma vaga no Mundial de 2026.
Na Gávea, o atacante desembarcou cercado de expectativa após a saída de Vagner Love. Em 2013, chegou para ser a referência ofensiva, mas não se firmou como titular. Ao longo daquela temporada, perdeu espaço e terminou o ano com 21 partidas e cinco gols, sendo superado na disputa pela posição por Hernane Brocador.
A Bolívia terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na sétima colocação, garantindo vaga na repescagem mundial. O primeiro confronto será contra o Suriname, no dia 26 de março, no México. Se vencer, a equipe enfrentará o Iraque no dia 31, em duelo decisivo pela classificação. A expectativa é que Moreno utilize o retorno ao futebol doméstico como preparação para estes confrontos históricos.
