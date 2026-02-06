Marcelo Moreno em ação pelo Flamengo - Divulgação / Flamengo

Marcelo Moreno em ação pelo FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 06/02/2026 14:56

Rio - Com passagem pelo Flamengo em 2013, Marcelo Moreno decidiu retomar a carreira profissional após quase três anos longe dos gramados. Aos 38 anos, o atacante suspendeu a aposentadoria para defender novamente o Oriente Petrolero (Bolívia), clube que o revelou, aceitando atuar sem receber salários.



A atitude foi exaltada pelo time de Santa Cruz de la Sierra nas redes sociais, destacando o compromisso do veterano com o futebol de seu país. Moreno tem como motivação voltar a vestir a camisa da Bolívia e disputar a repescagem por uma vaga no Mundial de 2026.



Revelado pelo Oriente em 2003, o centroavante deixou a equipe ainda jovem para seguir carreira no Brasil. Além do Rubro-Negro carioca, defendeu Vitória, Grêmio e Cruzeiro. No exterior, acumulou experiências em centros como Alemanha, Inglaterra, China, Ucrânia, Paraguai e Equador.



Na Gávea, o atacante desembarcou cercado de expectativa após a saída de Vagner Love. Em 2013, chegou para ser a referência ofensiva, mas não se firmou como titular. Ao longo daquela temporada, perdeu espaço e terminou o ano com 21 partidas e cinco gols, sendo superado na disputa pela posição por Hernane Brocador.



Maior artilheiro da história da Bolívia com 31 gols e recordista com 108 atuações, o centroavante havia se despedido da seleção nacional em 2023. No mesmo ano, anunciou o fim da carreira após defender o Independiente del Valle (Equador), sua última etapa profissional que sucedeu as passagens por Cerro Porteño (Paraguai) e Cruzeiro, de onde saiu em 2021.



A Bolívia terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na sétima colocação, garantindo vaga na repescagem mundial. O primeiro confronto será contra o Suriname, no dia 26 de março, no México. Se vencer, a equipe enfrentará o Iraque no dia 31, em duelo decisivo pela classificação. A expectativa é que Moreno utilize o retorno ao futebol doméstico como preparação para estes confrontos históricos.