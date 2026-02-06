Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do Flamengo - Reprodução

Publicado 06/02/2026 17:07

Rio - O Flamengo reagiu judicialmente à ação coletiva movida pela 'Educafro', que pede indenização mínima de R$ 100 milhões por danos morais relacionados a episódio de racismo. Em manifestação encaminhada à Justiça, o clube contestou duramente a iniciativa da entidade, classificando-a como “oportunista”.



Segundo os advogados rubro-negros, o processo tenta atribuir exclusivamente ao Flamengo um problema estrutural do futebol brasileiro, ignorando outras instituições do esporte. Eles afirmam terem sido escolhidos como alvo de forma seletiva, o que, na avaliação da defesa, transforma a ação em um ataque direcionado a uma única agremiação, sem justificativa proporcional.



Na argumentação apresentada, o time da Gávea sustenta que a iniciativa distorce o papel do Judiciário ao criar um “inimigo institucional” e descaracteriza o objetivo de proteger interesses coletivos, como o combate ao racismo. Para o clube, o pedido da 'Educafro' já alcançou o resultado de "dano à reputação do CRF".



A ação foi protocolada após declarações do então diretor da base, Alfredo Almeida, dadas em julho, no Ninho do Urubu. As falas foram interpretadas como racistas e motivaram a reação da entidade. Posteriormente, o dirigente se desculpou publicamente, afirmando que suas palavras foram retiradas de contexto e que não houve intenção discriminatória.



No processo, a 'Educafro' também sustenta que a agremiação teria um histórico de práticas racistas desde o início do século XX, mencionando episódios envolvendo atletas negros e situações ocorridas ao longo das décadas. A entidade cita nomes históricos do futebol brasileiro e afirma que casos de discriminação teriam persistido até os anos mais recentes, incluindo manifestações de torcedores.



Em resposta, o Rubro-Negro pediu a extinção da ação sem resolução do mérito, alegando inconsistências e contradições nos argumentos apresentados. Solicita, ainda, a condenação do movimento por 'má-fé'.



O Flamengo também destacou que desenvolve campanhas e programas voltados ao enfrentamento do racismo, como ações educativas, cursos e materiais institucionais, e afirmou que políticas de não discriminação fazem parte da sua governança. Já a 'Educafro' pede, além da indenização, medidas como criação de comissão de igualdade racial e adoção de políticas afirmativas dentro da estrutura do clube.