Allan está na mira do VascoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/02/2026 10:30

Rio - Apesar de não estar nos planos do Flamengo, o volante Allan, de 28 anos, pode permanecer um pouco mais no clube carioca. De acordo com informações do portal "GE", o Rubro-Negro não tem facilitado a saída do jogador por causa da lesão de Saúl Ñíguez.

Saúl passou por cirurgia em 9 de janeiro para corrigir um problema que gerou dores no calcanhar esquerdo nos últimos três meses de 2025. Nas primeiras duas semanas, ele ficou na Espanha por orientação médica e, depois, apresentou-se ao Flamengo no CT Ninho do Urubu, em 27 de janeiro. A previsão é que volte a jogar em abril.

O Flamengo chegou a negociar a liberação de Allan com São Paulo e Corinthians, mas as negociações não avançaram. Recentemente, o Vasco também fez uma consulta para tentar a contratação do volante.

Contratado junto ao Atlético-MG em 2023, Allan entrou em campo pelo Flamengo em 88 jogos e não fez gols ou deu assistências. O volante tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027.