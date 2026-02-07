Allan está na mira do VascoGilvan de Souza / Flamengo
Lesão de Saúl pode fazer Flamengo atrasar saída de Allan
Volante, de 28 anos, não está nos planos do clube carioca
'Não' de Jhon Arias não interromperá busca do Flamengo por atacante de lado
Rubro-Negro deseja reforço para o setor
Flamengo contesta ação por racismo e rebate cobrança de R$ 100 milhões
Clube nega conduta discriminatória e destaca ações institucionais
Ex-Flamengo, Marcelo Moreno volta ao futebol para tentar disputar a Copa do Mundo
Atacante de 38 anos deixa a aposentadoria e aceita atuar 'de graça'
Flamengo costura acordo de preferência com o São Paulo por Marcos Antônio
Rubro-Negro será notificado quando o Tricolor Paulista decidir negociar o jogador
Flamengo segue em busca de centroavante, mas esbarra em valores e estilo de jogo
Após investir 42 milhões de euros (R$ 260 milhões) em Lucas Paquetá, diretoria deve diminuir oferta pra outros reforços
