Jorginho vira desfalque no Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Jorginho vira desfalque no FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 07/02/2026 15:42

Rio - O Flamengo terá um desfalque importante para as próximas decisões da temporada. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o volante Jorginho sofreu uma lesão muscular de gravidade média na coxa esquerda e deve ficar afastado dos gramados por, pelo menos, 21 dias.



O meio-campista já está fora do duelo contra o Sampaio Corrêa, neste sábado (7), pelo Estadual, e dificilmente terá condições de atuar na Recopa Sul-Americana. Os confrontos diante do Lanús (Argentina) estão marcados para os dias 19 e 26 de fevereiro.



O problema físico foi detectado após a final da Supercopa contra o Corinthians, no dia 1º, quando o atleta relatou dores na região posterior. Ele já havia ficado ausente no empate com o Internacional, na última quarta-feira (4), quando cumpria suspensão automática.



Além de Jorginho, o técnico rubro-negro segue sem contar com Saúl, que se recupera de cirurgia no calcanhar esquerdo, e Luiz Araújo, ainda entregue ao departamento médico por dores na coxa direita.

O Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa hoje (7), às 21h (horário de Brasília), pelo Campeonato Carioca. A partida será disputada no Maracanã.