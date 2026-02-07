Filipe Luís em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo
Flamengo divulga relacionados para 'decisão' contra o Sampaio Corrêa
Rubro-Negro precisa vencer e secar os rivais para avançar ao mata-mata no Campeonato Carioca
Ídolo do Flamengo, Léo Moura alerta Emerson Royal sobre pressão no clube
Ex-lateral destaca que exigência rubro-negra demanda força mental
Jorginho sofre lesão na coxa e desfalca o Flamengo por, pelo menos, três semanas
Volante deve perder os jogos da Recopa Sul-Americana contra o Lanús
Flamengo encaminha empréstimo de Allan para o Corinthians
Dorival Júnior teve papel decisivo na negociação
Flamengo entra pressionado para escapar de cenário inédito no Campeonato Carioca
Rubro-Negro encara o Sampaio Corrêa-RJ na luta contra o quadrangular do rebaixamento
Lesão de Saúl pode fazer Flamengo atrasar saída de Allan
Volante, de 28 anos, não está nos planos do clube carioca
