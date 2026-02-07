Filipe Luís em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 07/02/2026 18:49

Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para encarar o Sampaio Corrêa, em jogo decisivo pelo Campeonato Carioca . A partida será neste sábado (7), às 21h (de Brasília), no Maracanã, e o Rubro-Negro precisa vencer e secar os rivais para garantir vaga nas quartas de final.

Filipe Luís terá alguns desfalques para o confronto. Jorginho, com lesão na coxa esquerda, Luiz Araújo, que ainda sente dores na coxa direita, e Saúl, em recuperação de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, não estarão à disposição.

Além dos que estão entregues ao departamento médico, sete jogadores serão poupados: Rossi, Varela, Alex Sandro, Léo Ortiz, De la Cruz, Allan e Arrascaeta. Todos realizaram treinamento no Ninho do Urubu durante o turno da manhã, segundo informou o clube.

Leia mais: Flamengo encaminha empréstimo de Allan para o Corinthians

Neste momento, o Flamengo soma quatro pontos e ocupa a quinta posição no Grupo B da Taça Guanabara. O primeiro dentro da zona de classificação é o Nova Iguaçu, com cinco. A Laranja Mecânica da Baixada entrará em campo nos mesmos dia e horário, contra a Portuguesa.

Veja os relacionados do Flamengo



