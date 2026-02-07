Allan em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/02/2026 13:19

Rio - O Flamengo está muito perto de finalizar um acordo para sacramentar a contratação do volante Allan, de 28 anos, por empréstimo junto ao Corinthians. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o clube paulista vai custear o salário do atleta e o contrato será até dezembro.



As conversas estão em fase final, e a tendência é de que a transferência seja concretizada em breve. A diretoria carioca já sinalizou de forma positiva para a conclusão dos trâmites.



A participação do técnico Dorival Júnior foi decisiva para o encaminhamento do negócio. O treinador manteve contato direto com o jogador em diferentes ocasiões, por meio de conversas telefônicas, e teve papel ativo na negociação.

Antes do Corinthians, o São Paulo esteve perto de um acordo por Allan. O Vasco também demonstrou interesse no volante, mas o salário do atleta acabou atrapalhando a negociação com o clube de São Januário.



Allan chegou ao Flamengo em 2023, após ser contratado junto ao Atlético-MG, e soma 88 partidas com a camisa rubro-negra. No período, não marcou gols nem distribuiu assistências. O atleta tem contrato com o time da Gávea até dezembro de 2027.