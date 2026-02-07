Bruno Henrique comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 07/02/2026 23:28

O atacante, que substituiu Pedro no começo do segundo tempo, foi o responsável por dois gols e uma assistência, para Douglas Telles. "Feliz pela vitória e pelo desempenho da equipe. Claro que ainda é pouco, estamos retomando nossa forma física, que foi o fator primordial no ano passado", iniciou o jogador, em entrevista após o confronto.

"A vitória traz tranquilidade para darmos sequência ao trabalho e continuarmos na pegada para os próximos desafios", complementou.