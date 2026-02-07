Bruno Henrique comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato CariocaAdriano Fontes / Flamengo
Bruno Henrique valoriza goleada do Flamengo, mas ressalta: 'Ainda é pouco'
Rubro-Negro atropelou o Sampaio Corrêa e venceu por 7 a 1, no Maracanã
Flamengo atropela o Sampaio Corrêa e enfrentará o Botafogo nas quartas do Carioca
Rubro-Negro goleou por 7 a 1 e conseguiu evitar o vexame de jogar o quadrangular do rebaixamento
Flamengo confirma saída de Iago para o Orlando City, dos Estados Unidos
Rubro-Negro receberá 1,4 milhão de dólares (R$ 7,3 milhões) pela venda do zagueiro
Flamengo divulga relacionados para 'decisão' contra o Sampaio Corrêa
Rubro-Negro precisa vencer e secar os rivais para avançar ao mata-mata no Campeonato Carioca
Ídolo do Flamengo, Léo Moura alerta Emerson Royal sobre pressão no clube
Ex-lateral destaca que exigência rubro-negra demanda força mental
Jorginho sofre lesão na coxa e desfalca o Flamengo por, pelo menos, três semanas
Volante deve perder os jogos da Recopa Sul-Americana contra o Lanús
