Bruno Henrique comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato CariocaAdriano Fontes / Flamengo

Rio - Bruno Henrique valorizou a goleada do Flamengo por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, neste sábado (7), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Com o resultado, o Rubro-Negro, além de encerrar um jejum de vitórias, evitou o vexame de disputar o quadrangular do rebaixamento e garantiu vaga nas quartas de final. O adversário será o Botafogo
O atacante, que substituiu Pedro no começo do segundo tempo, foi o responsável por dois gols e uma assistência, para Douglas Telles. "Feliz pela vitória e pelo desempenho da equipe. Claro que ainda é pouco, estamos retomando nossa forma física, que foi o fator primordial no ano passado", iniciou o jogador, em entrevista após o confronto.
"A vitória traz tranquilidade para darmos sequência ao trabalho e continuarmos na pegada para os próximos desafios", complementou.
Com o resultado, o Flamengo chegou a sete pontos e subiu para o quarto lugar no Grupo B da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Vitória, terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.