Rio - O Flamengo goleou o Sampaio Corrêa por 7 a 1 neste sábado (7), no Maracanã, e terá o Botafogo pela frente nas quartas de final do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro teve o domínio da partida desde o início, controlou a posse e conseguiu evitar o vexame de disputar o quadrangular do rebaixamento. Pedro (2), Bruno Henrique (2), Samuel Lino, Cebolinha e Douglas Telles balançaram a rede. Rodrigo Andrade foi quem fez o gol de honra do Galinho da Serra.
Com o resultado, o Flamengo chegou a sete pontos e subiu para o quarto lugar no Grupo B da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Vitória, terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo
O Flamengo teve as rédeas do confronto desde o início, controlou a posse e se impôs diante do Sampaio Corrêa. Logo aos 30 segundos, Pedro foi acionado e chutou para defesa de Zé Carlos. Em cobrança de escanteio, Vitão escorou para o meio e Lucas Paquetá pegou bonito, de primeira. O goleiro, de novo, espalmou. Pouco depois, Alexandre Souza, volante do Galinho da Serra, sofreu uma convulsão e precisou ser retirado de campo de ambulância. Ele estava consciente e foi encaminhado a um hospital próximo do Maracanã para passar por exames.
Passado o susto, Carrascal achou Pedro, que driblou a marcação e abriu o placar, aos 15. Em seguida, veio a resposta dos visitantes. Matheus Goiano recebeu em profundidade, invadiu a área e tocou para trás. Rodrigo Andrade finalizou e contou com desvio em Danilo para deixar tudo igual. A arbitragem, porém, pegou impedimento no começo da jogada.
O Rubro-Negro seguiu em cima e ampliou, aos 30. Samuel Lino recebeu ótima bola de Lucas Paquetá e serviu Pedro, que só teve o trabalho de empurrar para dentro. Após uma rápida troca de passes, Lucas Paquetá ficou cara a cara com Zé Carlos, mas carimbou a trave. No último lance, o Sampaio Corrêa diminuiu: Guilherme lançou e Rodrigo Andrade bateu firme para superar Andrew.
Na volta do intervalo, Filipe Luís chamou Erick Pulgar para o lugar de Gonzalo Plata. Wallace Yan e Bruno Henrique entraram nas vagas de Carrascal e Pedro, respectivamente. Depois de um bate e rebate, a posse ficou com Samuel Lino, que tocou para Bruno Henrique fazer o terceiro, aos 12.
Com 21, Wallace Yan abriu para Emerson Royal na direita, que cruzou rasteiro e viu Samuel Lino marcar o quarto. Cebolinha substituiu Lucas Paquetá e, em seu primeiro toque, fez o quinto, de cabeça. Douglas Telles entrou para a saída de Samuel Lino.
E o garoto brilhou: recuperou a bola na intermediária, recebeu de Bruno Henrique e foi o responsável pelo sexto. Logo em seguida, Wallace Yan foi derrubado na área e a arbitragem assinalou pênalti. Bruno Henrique, após ter uma cobrança anulada por dois toques, marcou o sétimo e deu números finais ao duelo.
Flamengo 7x1 Sampaio Corrêa
Data e hora: 07/02/2026, às 21h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Gols: Pedro, aos 15 min/1ºT (1-0); Pedro, aos 30 min/1ºT (2-0); Rodrigo Andrade, aos 50 min/1ºT (2-1); Bruno Henrique, aos 12 min/2ºT (3-1); Samuel Lino, aos 21 min/2ºT (4-1); Cebolinha, aos 24 min/2ºT (5-1); Douglas Telles, aos 36 min/2ºT (6-1); Bruno Henrique, aos 45 min/2ºT (7-1). Cartões amarelos: Zé Carlos (SAM). Cartões vermelhos: -
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís) Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá (Cebolinha) e Carrascal (Wallace Yan); Gonzalo Plata (Erick Pulgar), Samuel Lino (Douglas Telles) e Pedro (Bruno Henrique).
SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Antônio Carlos Roy) Zé Carlos; Lucas (Ryan Silva), Daniel, Lucas Marreta e Guilherme; Martini (Rodrigo Dantas), Alexandre (Gabriel Agu), Luan e Rodrigo Andrade; Matheus Goiano (Matheus Iacovelli) e Octávio (Paulo Victor).
